Фигурантам "газового дела" Постному и Рябошапке сообщили о подозрении - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины готовят представление в суд об избрании в отношении данных лиц меры пресечения, отмечают в пресс-центре НАБУ.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 22 июня, на выходе из Лукьяновского следственного изолятора сразу после освобождения под залог, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.209 Уголовного кодекса Украины («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») детективы НАБУ задержали Валерия Постного и Олега Рябошапку. Они были арестованы и взяты под стражу 17 июня по решению Соломенского районного суда как соорганизаторы коррупционной схемы по хищению газа, добытого в рамках договоров совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

Как известно, размеры залогов, назначенных судом в отношении Постного и Рябошапки, которые являются одними из ключевых фигурантов расследования, были наименьшими (1 млн грн и 1,5 млн грн соответственно) в сравнении с суммами залогов, предназначенных рядовым участникам «газовой схемы» (от 50 млн грн до 200 млн грн).

Во время задержания у входа в Лукьяновское СИЗО со стороны неизвестных лиц имели место попытки чинить препятствия действиям детективов и предотвратить ареста подозреваемых. Для обеспечения порядка было привлечено подразделение специальных операций НАБУ. Сейчас подозреваемые задержаны согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса и доставлены в помещение Национального бюро. После проведения в отношении них следственных действий задержанных увозят в изолятор временного содержания.

На прошлой неделе суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней в целом 10 подозреваемым в причастности к преступной схеме хищения газа украинской добычи, которые были задержаны 15 июня.

15 июня детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием «Укргаздобыча», было проведено 37 обысков во Львове, Днепропетровске и Киеве. В результате были задержаны 10 человек, подозреваемых в причастности к газовой схеме.

16 июня руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал в Верховной Раде согласовано с генеральным прокурором представление о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата Александра Онищенко как одного из организаторов хищения государственного газа.

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия. 1,3 млрд грн - это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.