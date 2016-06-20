Онищенко заявил, что намеревается сам пойти в НАБУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер" вечером 19 июня, передает РБК-Украина.

"За все время НАБ не передал мне ни одного документа хотя бы для ознакомления... Никто ко мне не приходил, никто меня не извещал", - заверил Онищенко.

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Он заявил, что намеревается сам пойти в Бюро.

"Я, наверное, сам пойду в НАБ, приглашу все телевидения и камеры, и будем тогда общаться в публичном процессе, чтобы никто не говорил, что я куда-то убегаю, скрываюсь от следствия", - сообщил нардеп.

Парламентарий пояснил, что является членом сборной Украины по конному спорту и в настоящее время готовится к Олимпиаде, а потому постоянно уезжает на некоторое время из Киева, а затем возвращается.

Онищенко считает, что против него развернута очередная кампания, чтобы забрать его бизнес, и намерен убедить парламент не поддерживать представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии с него депутатской неприкосновенности, привлечения к уголовной ответственности, задержания и аресте.

"Зная о том, что я ни в чем не виноват, я буду убеждать и регламентный комитет, и парламент не поддерживать это фиктивное обвинение в мой адрес", - подчеркнул депутат.

Напомним, Онищенко подозревают в причастности к незаконным схемам по реализации природного газа, добытого в результате совместной деятельности подконтрольных ему структур с госкомпанией "Укргазвыдобування". В деле фигурирует сумма в 3 миллиарда гривень.