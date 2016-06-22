Фигурант "газового дела" Онищенко подал иск в суд против Генпрокуратуры и НАБУ - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на текст искового заявления.

В иске Онищенко указывает, что 15 июня на брифинге руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал его организатором преступной схемы. Депутат считает, что эта информация является недостоверной, и требует ее опровержения.

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"Распространенная на брифинге в утвердительной форме недостоверная информация об истце указывает на совершение истцом противоправных действий, которые действующим уголовным законодательством квалифицируются как преступление, и дискредитирует истца в глазах окружающих <...> нарушает его право на уважение чести, достоинства и деловой репутации", - говорится в тексте иска.

Согласно закону, ответчиком в случае распространения информации должностным или служебным лицом во время работы является юридическое лицо. Поскольку Холодницкий является заместителем генерального прокурора и руководителем САП, то иск подан к ГПУ.

Кроме того, Онищенко указывает, что видео этого брифинга обнародовало у себя на сайте НАБУ, следовательно, Онищенко подает иск и к НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в ГПУ представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте Онищенко. На следующий день руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий лично принес в парламент представление. При этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что нардеп 14 июня вылетел в Ниццу для празднования своего дня рождения. В ГПУ отметили, что, если Онищенко в Украину не вернется, к нему будет применен механизм заочного осуждения и экстрадиции.

Онищенко подозревают в присвоении государственного имущества. В деле фигурирует сумма в размере 3 млрд грн.