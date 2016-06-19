Десятерых фигурантов дела о хищении газа арестовали: сумма залога - более миллиарда
Суд арестовал всех 10 подозреваемых в причастности к преступной схеме хищения газа украинской добычи, которые были задержаны 15 июня.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.
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«По результатам рассмотрения ходатайств детективов НАБУ, согласованных с прокурорами САП, насчет всех 10 человек, задержанных в ходе обысков 15 июня, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней», - говорится в сообщении.
Суммарный размер залога превышает 1 млрд грн, добавили в Антикоррупционном бюро.
Вместе с тем в НАБУ подчеркнули, что по крайней мере два решения суда в ближайшее время будут оспариваться со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поскольку суммы залога, назначенные судом, не соразмерны с причиненным вредом.
Как напомнили в Антикоррупционном бюро, 15 июня детективами НАБУ и прокурорами САП в рамках расследования коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием «Укргаздобыча», было проведено 37 обысков в Львове, Днепре и Киеве. В результате было задержано 10 человек, подозреваемых в причастности к газовой схемы.
16 июня руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал в Верховной Раде согласовано с генеральным прокурором представление о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата Александра Онищенко как одного из организаторов хищения государственного газа.
По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд – это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия. 1,3 млрд грн – это неуплаченная сумма ренты за пользование недрами.