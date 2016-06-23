Согласованная с советниками НАТО масштабная реформа Минобороны завершится к концу года – замминистра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского в Киеве.

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«Начата масштабная реформа Министерства обороны, эта реформа в основном будет завершена до конца года, дальше идут Генштаб, Вооруженные силы. Все шаги четко прописаны, они согласованы с нашими советниками из Альянса», - заявил он.

«В течение этого года на Яворове будет подготовлено 5 батальонов в полном составе по стандартам НАТО, полностью от начала до конца», - добавил Долгов.

«Более того, в течение этого года мы должны создать собственные возможности, подготовить собственных украинских инструкторов, которые будут работать уже по этим стандартам (НАТО)», - отметил заместитель министра обороны.