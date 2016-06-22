Омбудсмены договорились перевезти из оккупированного Крыма 18 осужденных

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила после встречи с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Встреча йостоялась в Минске 21 июня 2016 года, сообщили УНИАН в пресс-службе украинского омбудсмана.

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«Мы достигли договоренности о 18 заключенных, но это неполный перечень. Мы обменялись списками, мы их сверили. Мой список немного больше, он насчитывает около 40 человек. Я передала его Татьяне Николаевне для дальнейшего обсуждения», - сказала Лутковская.

По ее словам, также обсуждалось много тем. Дата следующей встречи еще не известна, однако омбудсмены заверили, что она состоится, а будут обсуждать как вопросы ситуации на востоке Украины, так и проблемы с нарушением прав украинцев и крымских татар в АР Крым и заключенных украинцев в РФ.

Также Лутковская напомнила, что еще в 2013 году омбудсмены заключили Меморандум о сотрудничестве.

«Мы сошлись на том, что этот меморандум надо актуализировать, что его надо привести в соответствие к существующему положению дел. На наше обоюдное убеждение, что этот документ должен действовать, чтобы граждане Украины на территории РФ и граждане России на территории Украины находились под защитой уполномоченных по правам человека», - резюмировала Лутковская.