МИД требует от России немедленно освободить Сенцова и Кольченко и вернуть их на Родину

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии министерства.

«Украинская сторона в очередной раз настаивает на незаконности и политической ангажированности приговора Северо-Кавказского окружного военного суда от 25 августа 2015 года относительно незаконного лишения свободы Олега Сенцова и Александра Кольченко на 20 и 10 лет, соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Поэтому рассматриваем такое решение высшего судебного органа Российской Федерации не только как лишение незаконно осужденных украинцев права на объективное рассмотрение их дела в суде высшей судебной инстанции, но и как новое подтверждение политического заказа по этому делу и компрометацию российской судебной системы как независимой ветви власти», - говорится в комментарии.

МИД требует от России немедленно прекратить циничное нарушение прав украинцев, освободить их и вернуть на Родину.

Как сообщал УНИАН, Сенцов и Кольченко были приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом РФ к 20 и 10 годам лишения свободы, соответственно.

Им было предъявлено обвинение в якобы подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и партии «Единая Россия» в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к российской стороне с просьбой передать на родину украинских политзаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко. Они уже заполнили и подписали документы на экстрадицию в Украину.

30 мая судья военной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ отказал Сенцову и Кольченко в рассмотрении кассационной жалобы.