Чубаров: территорию Крыма покинули уже более 40 тысяч человек

"Пропали или похищены 22 человека, из них 4 мы нашли убитыми. Сейчас в застенках ФСБ в Крыму 18 крымских татар, которые обвиняются оккупантами в различных преступлениях, в том числе заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз", - напомнил Чубаров.

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Он также отметил, что нет четкой статистики о количестве людей, которые покинули Крым после оккупации Россией.

"Мы сегодня можем говорить, что численность таких людей уже более 40 тысяч, которые покинули территорию Крыма, из них почти половина-крымские татары. Это экспертная оценка", - добавил Чубаров.

Чубаров также заявил, что Россия превращает Крым в мощный военный плацдарм на южном фланге НАТО.