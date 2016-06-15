В оккупированном Крыму из-за детей российских чиновников в детсадах образовались очереди

Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, передает FlashCrimea.

"Данная категория людей имеет соответствующие льготы в части приоритетной постановки детей на очередь в детские сады. На сегодня таких детей насчитывается более 3 тыс., что составляет 20% от общей очереди. Соответственно, очередь сдвигается, что вызывает справедливое возмущение у крымчан" , - заявил он.

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Представитель оккупационных властей добавил, что "отменять федеральную льготу нельзя", потому что "люди приезжают сюда на постоянное место работы или в командировку, обеспечивая в том числе безопасность "Республики Крым".