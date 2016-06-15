В оккупированном Крыму из-за детей российских чиновников в детсадах образовались очереди
19:30, 15 июня 2016Общество
1496 0
В оккупированном Крыму образовалась очередь в детские сады из-за переезда на полуостров из России чиновников вместе со своими семьями.
Российские чиновники имеют льготы в оккупированном Крыму / Фото УНИАН
Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, передает FlashCrimea.
"Данная категория людей имеет соответствующие льготы в части приоритетной постановки детей на очередь в детские сады. На сегодня таких детей насчитывается более 3 тыс., что составляет 20% от общей очереди. Соответственно, очередь сдвигается, что вызывает справедливое возмущение у крымчан" , - заявил он.
Читайте такжеВ России избили активиста с криками "за Савченко, за Крым"
Представитель оккупационных властей добавил, что "отменять федеральную льготу нельзя", потому что "люди приезжают сюда на постоянное место работы или в командировку, обеспечивая в том числе безопасность "Республики Крым".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter