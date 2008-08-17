Ющенко наградил народного артиста Авдиевского орденом

Указ - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени Героя Украины, генерального директора - художественного руководителя Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Г.Г.Веревки, народного артиста Украины Анатолия АВДИЕВСКОГО. Текст соответствующего указа главы государства размещен на его официальном сайте. Согласно указу, А.АВДИЕВСКИЙ награжден за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и по случаю 75-летия со дня рождения.

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