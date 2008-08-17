Стихия нанесла лесному хозяйству Буковины ущерб на 41 млн. грн

Наводнение, вызванное ливнями 23-27 июля, нанесло ущерб лесному хозяйству Буковины на 41 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник Управления лесного и охотничьего хозяйства Черновицкой областной государственной администрации Василий ВОРОБЧУК.

Он, среди прочего, сообщил, что в области в результате стихии размыто свыше 200 км дорог, разрушено 175 мостов, свыше 3 км подпорных стенок, уничтожено лесные культуры и рассадники.

По словам В.ВОРОБЧУКА, возглавляемому им управлению на заседании областного штаба по ликвидации последствий стихии поручено разработать концепцию ведения лесного хозяйства, использования лесопромысловых ресурсов на период ликвидации последствий стихийного бедствия, а также отработать механизм работы деревообрабатывающих предприятий.

Из резервов Государственного комитета лесного хозяйства лесоводам Буковины выделено 2 млн. 600 тыс. грн., из них 600 тыс. грн. - на восстановление лесного хозяйства в Путильском районе, 2 млн. грн. - на восстановление дорог.

На сегодняшний день уже открыто все лесничество области, кроме трех в Путильском районе - Яблонецкое, Перкалабское и Черемошское, где еще продолжаются восстановительные работы.

По словам В.ВОРОБЧУКА, все лесные ресурсы, которые сейчас заготовляют лесоводы Буковины, в первую очередь идут на восстановление разрушенных в результате наводнения домов.