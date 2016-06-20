На реабилитацию в Грузию отправились 15 нацгвардейцев
15 бойцов Национальной гвардии Украины, которые получили физические травмы, ранения во время АТО и которые длительное время находились в плену, отбыли на реабилитацию в Грузию.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, военнослужащие вместе с женами вылетели в Тбилиси.
Читайте такжеВ Генштабе рассказали о сроках демобилизации призывников пятой и шестой волн
Нацгвардейцы в течение двух недель будут получать психологическую и физиологическую помощь на базе реабилитационного центра Министерства обороны Грузии. С учетом истории болезни для каждого гвардейца разработан индивидуальный медицинский курс, говорится в сообщении.
Для участников программы предусмотрены не только терапевтические, но и культурные мероприятия, добавили в Нацгвардии.
При этом отмечается, что это уже третья группа, направлена на реабилитацию в рамках совместной программы Украины и Грузии.
Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что «благодаря налаженному международному сотрудничеству украинские нацгвардейцы также имеют возможность восстанавливать здоровье в Австрии, Франции и Греции».