На реабилитацию в Грузию отправились 15 нацгвардейцев

18:45, 20 июня 2016
Общество
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15 бойцов Национальной гвардии Украины, которые получили физические травмы, ранения во время АТО и которые длительное время находились в плену, отбыли на реабилитацию в Грузию.

ngu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, военнослужащие вместе с женами вылетели в Тбилиси.

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Нацгвардейцы в течение двух недель будут получать психологическую и физиологическую помощь на базе реабилитационного центра Министерства обороны Грузии. С учетом истории болезни для каждого гвардейца разработан индивидуальный медицинский курс, говорится в сообщении.

Для участников программы предусмотрены не только терапевтические, но и культурные мероприятия, добавили в Нацгвардии.

При этом отмечается, что это уже третья группа, направлена на реабилитацию в рамках совместной программы Украины и Грузии.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что «благодаря налаженному международному сотрудничеству украинские нацгвардейцы также имеют возможность восстанавливать здоровье в Австрии, Франции и Греции».

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