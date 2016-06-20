На реабилитацию в Грузию отправились 15 нацгвардейцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, военнослужащие вместе с женами вылетели в Тбилиси.

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Нацгвардейцы в течение двух недель будут получать психологическую и физиологическую помощь на базе реабилитационного центра Министерства обороны Грузии. С учетом истории болезни для каждого гвардейца разработан индивидуальный медицинский курс, говорится в сообщении.

Для участников программы предусмотрены не только терапевтические, но и культурные мероприятия, добавили в Нацгвардии.

При этом отмечается, что это уже третья группа, направлена на реабилитацию в рамках совместной программы Украины и Грузии.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что «благодаря налаженному международному сотрудничеству украинские нацгвардейцы также имеют возможность восстанавливать здоровье в Австрии, Франции и Греции».