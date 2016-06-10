На лечении за границей находятся 17 украинских военных

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

Читайте такжеВ харьковском военном госпитале за два года АТО медицинскую помощь получили 15,5 тысяч бойцов

По его словам, на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения оборонного ведомства находятся 88 военнослужащих ВСУ, раненых в ходе АТО.

Также 17 военнослужащих находятся на лечении за границей, в том числе пятеро – в Эстонии, четверо – в Германии, по два – в США, Литве и Латвии и по одному – в Польше и Израиле.

В то же время 37 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.

Всего с начала года реабилитационное лечение прошли 304 бойца.