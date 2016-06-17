Луценко прокурору в Одессе: задекларируйте, откуда деньги на авто или увольняйтесь

Сегодня во время внезапной проверки работы Одесской местной прокуратуры №4 в Суворовском районе города генпрокурор был возмущен несоответствием образа жизни прокуроров их доходам. Об этом пишет "Украинская правда".

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Луценко поинтересовался у первого заместителя руководителя прокуратуры обстоятельствами и стоимостью приобретенного автомобиля Toyota Avalon, цена которого не соответствует официальной зарплате прокурора.

"С таким подходом или продекларуйте, где взяли деньги, или увольняйтесь", - заявил Луценко.

Также он провел встречи с прокурорами, которые проинформировали о существующей нагрузке, количестве дел в судах, результативности работы.

Особое внимание было уделено вопросу организации приема граждан, учета дел, скорости и результативности их обработки.

Добавим, сегодня в Одессе представили нового прокурора области Олега Жученко, который ранее был исполняющим обязанности.