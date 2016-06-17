В Одессе представили нового прокурора области

Как передает корреспондент УНИАН, его сегодня представил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он заявил, что назначил Жученко прокурором области сроком на 5 лет, уволив его с должности первого заместителя областного прокурора.

Как отметил Луценко, при этом он учитывал тот факт, что Жученко – молодой человек, в Одессе сравнительно недавно и "не связан с одесскими кланами, которые нарушают закон".

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Справка УНИАН. Олег Жученко родился 20 января 1986 года в Винницкой области.

Карьеру в органах прокуратуры начал в должности следователя прокуратуры Ленинского района Винницы, работал старшим следователем этого подразделения прокуратуры, был заместителем прокурора Старогородского района Винницы.

С 2012 по 2014 годы работал старшим прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении досудебного расследования и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве прокуратуры Винницкой области, позже возглавлял прокуратуру Литинского района Винницкой области.

С декабря 2015 года – первый заместитель прокурора Одесской области, с конца марта текущего года (после увольнения Давида Сакварелидзе) исполнял обязанности прокурора области.