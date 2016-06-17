В Одессе представили нового прокурора области
В Одессе новым прокурором области представили Олега Жученко, который ранее исполнял обязанности прокурора области.
Как передает корреспондент УНИАН, его сегодня представил генеральный прокурор Юрий Луценко.
Он заявил, что назначил Жученко прокурором области сроком на 5 лет, уволив его с должности первого заместителя областного прокурора.
Как отметил Луценко, при этом он учитывал тот факт, что Жученко – молодой человек, в Одессе сравнительно недавно и "не связан с одесскими кланами, которые нарушают закон".
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Справка УНИАН. Олег Жученко родился 20 января 1986 года в Винницкой области.
Карьеру в органах прокуратуры начал в должности следователя прокуратуры Ленинского района Винницы, работал старшим следователем этого подразделения прокуратуры, был заместителем прокурора Старогородского района Винницы.
С 2012 по 2014 годы работал старшим прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении досудебного расследования и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве прокуратуры Винницкой области, позже возглавлял прокуратуру Литинского района Винницкой области.
С декабря 2015 года – первый заместитель прокурора Одесской области, с конца марта текущего года (после увольнения Давида Сакварелидзе) исполнял обязанности прокурора области.