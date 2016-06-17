На Луганщине очередного боевика приговорили к 3 годам тюрьмы

Как сообщает прокуратура Луганщины, установлено, что в конце октября 2015 года житель Меловского района добровольно вошел в ряды структурного подразделения не предусмотренного законом вооруженного формирования – отдельного батальона управления и охраны воинской части, действующей на территории города Луганска, где был назначен на должность механика-радиотелефониста.

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«Находясь в составе указанного «батальона», обвиняемый выполнял приказы так называемого «руководства», нес службу по военной части, перегружал боевые припасы, за что получал денежные средства», - сказано в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.