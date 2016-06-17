Суд в шестой раз перенес заседание по делу снятия санкций с оператора лотерей "МСЛ"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Светлана Головчук в ходе заседания в четверг.

«Суд обязывает Службу безопасности Украины предоставить до следующего заседания материалы, которые были переданы для рассмотрения СНБО для принятия соответствующего решения, которое было введено указом Президента Украины. Также суд обязывает Администрацию Президента обеспечить участие в рассмотрении дела представителя, у которого есть допуск к работе с материалами, которые содержат гриф секретности, и объявляет перерыв до 14 июля 2016 года», - сказала судья.

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При этом коллегия суда отметила, что СБУ очевидно затягивает дело, поскольку суд готов был начать изучение соответствующих материалов, содержащих государственную тайну, уже в ходе этого заседания. Тем временем, представитель СБУ Андрей Михальченко отметил, что «в силу объективных обстоятельств на данный момент эти документы готовятся».

В то же время руководитель юридического управления оператора лотерей Марина Слободниченко, которая также присутствовала в ходе заседания, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что компания «МСЛ» до сих пор не видела ни единого доказательства, подтверждающего обоснованность ее внесения в «санкционный список». Также она выразила неуверенность в том, что СБУ сможет и на следующем заседании представить суду обещанные засекреченные материалы.

«Наверно все слышали эту «оговорочку» о том, что же происходит с документами, которые должны присоединиться к делу. Представитель СБУ сказал, что они готовятся. Если эти документы существуют, то они уже должны быть скреплены в папочку, закрыты на 25 замочков, на них должны быть поставлены соответствующие грифы, что это государственная тайна, и эти документы уже должны быть тут, а не «готовиться», - отметила она.

Ранее Слободниченко отмечала, что независимо от решения суда, оператор «МСЛ» намерен и дальше продолжать свою деятельность на лотерейном рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года Высший административный суд Киева перенес заседание по делу снятия санкций с одного из крупнейших украинских операторов лотерей «МСЛ» на 26 мая в связи с отсутствием документов, которые послужили основанием для принятия решения о включении компании «МСЛ» в «санкционный список». После чего на следующем судебном заседании, 26 мая, суд решил продлить перерыв в рассмотрении дела до 2 июня в связи с поступлением ходатайства о привлечении представителя Службы безопасности Украины к участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика. 2 июня представитель службы безопасности Украины, в свою очередь, сообщил, что не успел ознакомиться с материалами дела, потому суд постановил в очередной раз перенести заседание еще на неделю. А уже 9 июня суд перенес заседание на 16 июня в связи с необходимостью сменить состав коллегии для изучения ряда материалов под грифом секретности, которое СБУ должно было предоставить.

16 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.