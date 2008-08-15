Генштаб: ПВО круглосуточно прикрывает государственные объекты Украины

Сегодня круглосуточное боевое дежурство по охране воздушного пространства Украины ежедневно несут около двух тысяч военнослужащих противовоздушного компонента Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины, генерал-лейтенант Игорь РОМАНЕНКО сегодня во время проверки готовности частей Воздушных сил ВСУ к охране воздушного пространства государства. Он, в частности, посетил зенитно-ракетную бригаду, которая дислоцируется в Киевской области.

И.РОМАНЕНКО отметил, что войска противовоздушной обороны в мирное время выполняют боевую задачу по охране воздушного пространства Украины. «Это - стратегическая задача в контексте национальной безопасности. Украинские ПВО круглосуточно прикрывают важные государственные и промышленные объекты Украины, а также группировки войск», - сообщил И.РОМАНЕНКО.

При этом он отметил, что особое внимание уделяется обороне неба над столицей государства. По словам заместителя начальника Генштаба ВСУ, эту задачу выполняют зенитно-ракетная бригада и авиационная истребительная бригада.

Говоря о количественном и качественном потенциале украинской противовоздушной обороны, заместитель начальника Генштаба подчеркнул, что возможностей этих войск достаточно для обеспечения прикрытия всей территории Украины.

В то же время И.РОМАНЕНКО указал на недостаточность финансирования развития ПВО. «Несмотря на нехватку средств, мы совершенствуемся и пытаемся отвечать современным требованиям», - сказал он. В частности, заместитель начальника Генштаба ВСУ отметил, что основными путями такого развития являются, «к сожалению, не закупка новых комплексов и систем, а модернизация тех, что есть».

Вместе с этим как положительный приоритет И.РОМАНЕНКО отметил постепенный переход автоматизированной системы управления Вооруженных Сил на цифровые системы связи нового поколения.

Отвечая на вопрос журналистов об эффективности противодействия ПВО Грузии российской авиации во время вооруженного конфликта, И.РОМАНЕНКО отметил необходимость проведения тщательного анализа и уточнения такой информации. «Как специалист, прослуживший в противовоздушной обороне около 40 лет, хочу предостеречь экспертов, журналистов от преждевременных и не всегда объективных выводов по такому непростому вопросу, который нуждается в компетентной профессиональной тщательной оценке», - сказал И.РОМАНЕНКО.