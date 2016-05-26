Покушение на жену Турчинова: в МВД раскрыли личность нападавшего и детали его задержания (видео)

Нападавшим оказался Владимир Оленцевич, житель Донецка, юрист, сообщает пресс-служба МВД.

Он известен своими исками об отмене Указов о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героев Украины. Он также пытался обжаловать в суде помилование Юрия Луценко.

Кроме того, в 2014 году Оленцевич подал иск против Александра Турчинова относительно незаконного отстранения Виктора Януковича от власти.

Также стали известны детали вчерашнего нападения: злоумышленник поджидал женщину возле ее рабочего кабинета. Поскольку человек ориентировался на фотографии из интернета, где у Турчиновой была короткая прическа, из-за плохого освещения он напал на другого преподавателя с похожей прической. Схватив ее за шею, он приставил нож к горлу и обратился к преподавателю как к Анне Владимировне и посоветовал не оказывать сопротивления.

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"Шокированная женщина объяснила, что она не та, за кого ее принял нападающий. Поняв, что ошибся, злоумышленник попытался сменить жертву. Анна Турчинова, которая стояла рядом, начала кричать. Охранник, воспользовавшись замешательством нападавшего, выбил у него нож, обезвредив его. Анна Турчинова лично вызвала полицию, которая приехала и задержала злоумышленника", - говорится в сообщении МВД.

Кроме того, во время обыска были найдены установочные данные на Анну Турчинову и копия указа и.о. президента Украины Турчинова о начале антитеррористической операции. Его нападающий планировал оставить на месте преступления.

По информации следствия, у Оленцевича накануне были контакты с "членами правительства" самопровозглашенной так называемой ДНР и с руководителями пропагандистских СМИ на временно неподконтрольной территории Украины.

Напомним, что сейчас продолжается следствие по ст. 15 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.