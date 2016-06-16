Минюст Украины направил в Россию запрос о передаче Карпюка

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов в Facebook.

«Отправляем в Россию запрос о передаче Николая Карпюка. С заявлением обратился его брат Валентин Карпюк», - отметил он.

Напомним, при невыясненных обстоятельствах задержали в России 21 марта 2014 года лидера УНА-УНСО и одного из основателей Правого сектора Карпюка (51 год).

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Россияне, основываясь лишь на показаниях содержащегося в российской колонии крымского рецидивиста, сфабриковали против Карпюка уголовное дело: якобы тот во время Первой чеченской войны воевал против федеральных войск и даже якобы убил ряд военных.

Судья Верховного суда Чечни Вахит Исмаилов приговорил Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима.