Преступления против Євромайдана: ГПУ завершила расследование по делу следователя и восьми "беркутовцев"

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Отмечается, что департаментом специальных расследований ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя командира оперативной роты столичного спецподразделения милиции «Беркут» и семи милиционеров этой роты по фактам превышения власти и незаконного задержания 11 активистов общественного движения «Евромайдан» в ночь с 22 на 23 января 2014 года на Крепостном переулке в городе Киеве. Это задержание сопровождалось применением к ним насилия и повреждением их микроавтобуса. Им также инкриминируются служебные подделки рапортов, заведомо ложные сообщения о совершении преступления и дачу ложных показаний, по обвинениям активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия, и заключены под стражу.

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Также, согласно сообщению ГПУ, завершено досудебное расследование и в отношении бывшего следователя Днепровского райуправления милиции Киева по фактам фальсификации материалов уголовного производства, незаконного задержания и привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года.

Сторонам защиты открыт доступ к материалам досудебного расследования, и после ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами производства обвинительные акты в отношении указанных лиц будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

В отношении других лиц (сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и судей, причастных к совершению этих и аналогичных преступлений, досудебное расследование продолжается, собираются доказательства для привлечения их к уголовной ответственности.