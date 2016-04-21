ГПУ задержала экс-заместителя командира роты "Беркут" за избиение активистов Евромайдана

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Управлением специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины постоянно принимаются меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности правоохранителей, причастных к неправомерным действиям в отношении участников мирных акций протеста в январе – феврале 2014 года", - говорится в сообщении.

Так, согласно информации ГПУ, 21.04.2016 следователи управления задержали бывшего заместителя командира роты столичного спецподразделения милиции "Беркут", который разыскивался за превышение власти и незаконное задержание по предварительному сговору с другими работниками ПМОП "Беркут" активистов общественного движения "Евромайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 года на Крепостном переулке в городе Киеве, которое сопровождалось применением к ним насилия и повреждением их микроавтобуса.

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"Кроме того, задержанному инкриминируется организация служебных подделок рапортов и предоставление заведомо ложных показаний подчиненными ему сотрудниками, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщают в ГПУ.

Отмечается, что задержанному объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 384 УК Украины и в суд внесено ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Собираются доказательства для привлечения к уголовной ответственности других соучастников совершения указанных преступлений.