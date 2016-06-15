Сестра Сенцова отказалась от российского гражданства и переехала в Украину - СМИ (видео)

Двоюродная сестра Сенцова родилась и прожила в РФ 36 лет. В Киев она переехала два дня назад и только начала адаптироваться, передает ТСН.

Приют Кончевой предоставили в «Межгорье» - однокомнатную квартиру в доме, который когда-то был жильем для прислуги экс-президента Виктора Януковича.

"Обратились активисты Автомайдана и сказали, что Наташа Сенцова уезжает из России и не знает, куда едет. Мы брату не сильно можем помочь, так хотя бы поможем ей, чтобы у нее были силы бороться за то, чтобы его освободить из плена", - сказал комендант «Межигорья».

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По словам Кончевой, ее брату «разрешают три звонка в месяц. Вот, звоним. Плюс там письма, конечно же. Он нормально себя чувствует. Ждет, практически сидит уже на выходе с вещами. Надеется, что очень скоро все закончится и он тоже окажется в Киеве».

Как сказала сестра Сенцова, план уехать из Москвы возник у него сразу после ареста брата, но решилась только сейчас, когда ей окончательно надоело чрезмерное внимание российских спецслужб.

«В последнее время в России я ходила только с заграничным паспортом. Загранпаспорт и несколько евро. Чтобы иметь возможность быстренько "свалить". Даже в магазин с загранпаспортом», - сказала она.

По словам Кончевой, «сейчас главное - легализоваться, заняться украинским языком, выучить какие-то законы».