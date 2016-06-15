Во Львове на Музейной площади высадили райские яблони и катальпы
15:37, 15 июня 2016Общество
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В Львове озеленили Музейную площадь.
Высадка в контейнерах позволяет тестировать экзотические деревья / city-adm.lviv.ua
Как сообщает пресс-служба горсовета Львова, здесь высадили 2 25-летних платана, 7 катальп, 2 райские яблони и 1 сакуру.
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Как отмечается, только последнюю высадили прямо в грунт, остальные же деревья – в мобильные деревянные контейнеры, которые позволяют осуществлять высадку там, где не позволяют коммуникации или археологи.
Согласно сообщению, высадка в контейнерах позволяет тестировать экзотические деревья, экспериментировать и, в конце концов, озеленять общественное пространство в случае, если других вариантов нет.
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