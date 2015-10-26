Школьники вместе с военными высадили "Аллею Возрождения" в Соледаре (фото)

Военные, дислоцированные в Соледаре, инициировали акцию «Высади «Аллею Возрождения», на которую откликнулся местный городской совет, педагогический и ученический коллектив Соледарской общеобразовательной школы №13 и представители общественности, передает сайт города Артемовска.

В субботу, 24 октября участники акции собрались вместе, чтобы сделать город красивее и высадить саженцы тополей. В акции приняли участие мэр города Юрий Товстокоренко, администрация, учащиеся и учителя школы №13, а также военнослужащие, которые подарили общине молодые деревья как символ возрождения, мира и новой жизни.

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С большой благодарностью представители общественности приняли этот подарок от украинских воинов и с энтузиазмом приняли участие в их высадке. Школьники помогали военным, общались, фотографировались с ними, делились впечатлениями и эмоциями. Защитники рассказывали ученикам о своих семьях, военном быте и родных городах. В заключение военные пригласили учеников к себе в гости и пожелали всем мира и согласия, а город получил в память об этой акции и встрече новую аллею.