Стрельба в центре Львова: в результате конфликта возле ночного клуба от огнестрельных ранений пострадали трое мужчин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 11 июня, около пяти утра, в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение от дежурного врача травмпункта о том, что к ним каретой скорой помощи доставлены трое мужчин с огнестрельными ранениями. После оказания медицинской помощи они были госпитализированы в больницу.

Как установили правоохранители, ночью возле одного из ночных клубов на проспекте Черновола во Львове между шестью мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников конфликта, применив устройство для отстрела резиновых пуль ранил трех других участников драки - двух львовян в возрасте 26 и 27 лет и 27-летнего жителя Пустомытовского района Львовской области. Все мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и местонахождение всех участников конфликта.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.