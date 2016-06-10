Конкурс по выбору города, который примет Евровидение-2017 объявят после 14 июня

Его условия Национальная телекомпания Украины объявит после встречи руководства НТКУ с Наблюдательным советом Евровидение-2017 в Женеве, которая состоится 13-14 июня, говорится в сообщении на сайте НТКУ.

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Дата старта конкурса будет определена после возвращения украинской делегации. На этой встрече топ-менеджеры украинского общественного вещателя получат важную для конкурса городов информацию, без которой его объявление невозможно.

Как сообщал УНИАН, право принимать Евровидение-2017 Украина получила благодаря победе в конкурсе Джамалы в Швеции.

Организатором Евровидения-2017 является Национальная телекомпания Украины.