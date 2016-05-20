Гройсман: Украина сможет провести "Евровидение-2017" на высоком уровне

00:42, 20 мая 2016
Общество
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина сможет провести "Евровидение-2017" на высоком уровне.

pravonavladu.tsn.ua

Об этом Гройсман сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

"Мы проведем и обеспечим проведение "Евровидения" в Украине на высоком уровне", - сказал Гройсман.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что песенный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Украине, вопрос о передаче его проведения какой-то другой стране даже не обсуждается.

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