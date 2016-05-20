Гройсман: Украина сможет провести "Евровидение-2017" на высоком уровне
00:42, 20 мая 2016Общество
2126 1
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина сможет провести "Евровидение-2017" на высоком уровне.
"Евровидение-2017" пройдет на высоком уровне / pravonavladu.tsn.ua
Об этом Гройсман сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.
"Мы проведем и обеспечим проведение "Евровидения" в Украине на высоком уровне", - сказал Гройсман.
Читайте такжеСтало известно, когда Украина начнет подготовку к Евровидению-2017
Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что песенный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Украине, вопрос о передаче его проведения какой-то другой стране даже не обсуждается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter