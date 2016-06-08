"Это катастрофа": скандальный замглавы Николаевской ОГА Романчук прокомментировал решение суда (видео)
Заместитель председателя Николаевской обладминистрации Николай Романчук следующие два месяца должен провести за решеткой.
Такое решение принял одесский суд, избирая меру пресечения фигуранту громкого коррупционного скандала, передает ТСН.
Правда, Романчук может уже в ближайшее время выйти на свободу, если заплатит 5,2 млн гривень залога.
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"Это не шок. Это катастрофа", - прокомментировал вердикт сам подозреваемый.
При этом он заявил, что денег для залога у него нет. Однако что они найдутся – не отверг.
"Денег у меня нет, у меня есть друзья", - сказал Романчук.
Напомним, 8 июня первому заместителю председателя Николаевской ОГА Николаю Романчуку, подозреваемому в получении взятки, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 5 миллионов 512 тысяч.
Как сообщал УНИАН, Герой Украины Романчук погорел на взятке в 90 тысяч долларов. Под его имением нашли сеть тоннелей с сейфами, в которых хранился антиквариат и драгоценности.