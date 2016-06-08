"Это катастрофа": скандальный замглавы Николаевской ОГА Романчук прокомментировал решение суда (видео)

Такое решение принял одесский суд, избирая меру пресечения фигуранту громкого коррупционного скандала, передает ТСН.

Правда, Романчук может уже в ближайшее время выйти на свободу, если заплатит 5,2 млн гривень залога.

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"Это не шок. Это катастрофа", - прокомментировал вердикт сам подозреваемый.

При этом он заявил, что денег для залога у него нет. Однако что они найдутся – не отверг.

"Денег у меня нет, у меня есть друзья", - сказал Романчук.

Напомним, 8 июня первому заместителю председателя Николаевской ОГА Николаю Романчуку, подозреваемому в получении взятки, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 5 миллионов 512 тысяч.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины Романчук погорел на взятке в 90 тысяч долларов. Под его имением нашли сеть тоннелей с сейфами, в которых хранился антиквариат и драгоценности.