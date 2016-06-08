Днепровский горсовет выделил 5 миллионов на материальную поддержку патрульных
Днепровский городской совет выделил 5 млн грн на материальную поддержку патрульной полиции города.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение сегодня во время очередной сессии совета проголосовал 51 депутат из 60 присутствующих в сессионном зале.
Решение было принято в ответ на обращение патрульной полиции.
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Как сообщил с трибуны сессии начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис, средства необходимы правоохранителям на техническое обслуживание автомобилей и усовершенствование их оснащения, в частности, на обеспечение хранения информации с видеорегистраторов.
Богонис также отметил, что в Днепре на сегодня сорван запуск водной полиции: неизвестные лица повредили моторы патрульных лодок.
В Днепре патрульная полиция начала работать 17 января.