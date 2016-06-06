Харьковские патрульные задержали двух подозреваемых в похищении девушки

В Харькове по подозрению в похищении девушки патрульные полицейские задержали двух мужчин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, сообщение о похищении девушки правоохранители получили 5 июня.

По словам свидетелей, двое мужчин силой затащили девушку в автомобиль «Крайслер» и уехали. Свидетели назвали номерные знаки автомобиля и указали направление движения.

«Несколько экипажей сразу же начали отработку территории и через 15 минут заметили указанный в ориентировке автомобиль. Водитель «Крайслера» не реагировал на требования полицейских остановиться. Двум экипажам, преследовавшим автомобиль, удалось остановить его на пересечении улицы Академика Павлова и проспекта Юбилейного», - говорится в сообщении.

Задержанных доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.