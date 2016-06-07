На Львовщине запретили концерты артистов, которые выступают в России

Львовский облсовет принял решение о запрете проведения во Львовской области концертно-развлекательных мероприятий представителей украинского и иностранного шоу-бизнеса, которые принимали участие в концертах, теле - и радиопередачах, других развлекательных мероприятиях на территории РФ, в анексованому Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганской областей во время фактической российско-украинской войны, сообщает ZIK.

Читайте также"Шансон, уголовная лирика и Лепс": Глава Тернополя рассказал подробности запрета на музыку в общественных местах

"За" это решение проголосовали 58 депутатов на сессии 7 июня.

Согласно решению, будет создана временная рабочая группа по вопросам определения списка артистов, в отношении которых будет установлен запрет заниматься концертной деятельностью на территории Львовской области.

Список артистов будет опубликован на официальном сайте областного совета.

Как сообщал УНИАН, в апреле депутаты Львовского городского совета запретили гастролировать во Львове артистам, которые поддерживают российскую агрессию и пропагандируют сепаратизм.