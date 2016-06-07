Спецпосланник США о Марше равенства в Киеве: это возможность продемонстрировать, что "люди не живут в тени"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Берри сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"Мы должны начать с понимания, что дискриминация и насилие против представителей ЛГБТ-сообщества, по сути, ничем не отличается от дискриминации и насилия по признаку расы, по признаку этнической принадлежности или по признаку пола", - подчеркнул Берри.

В связи с этим спецпосланник США по правам человека ЛГБТ-сообщества считают, что чем больше люди будут это осознавать, тем больше будет возможностей для достижения подлинного равенства между людьми.

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Говоря о Марше равенства, запланированном в Киеве на 12 июня, и выражении общественного мнения, Берри заявил, что участие в таком мероприятии является возможностью продемонстрировать, что люди не живут в тени.

Берри отметил, что очень важно, чтобы люди могли сказать, что "мы здесь есть, и мы также являются гражданами этой страны".

По его убеждению, люди участвуют в Маршах равенства, которые происходят во многих странах мира, и надеются на толерантное к ним отношение со стороны остальной части общества.

Берри заявил, что провел встречи с представителями местной власти Киева и правоохранительными органами, которые, по его словам, поддерживают и готовы обеспечить проведение Марша равенства.

Пятый Международный форум ЛГБТ "КиевПрайд-2016" проходит с 6 по 12 июня в Киеве под лозунгом "Безопасность человека - развитие страны!".

12 июня в столице пройдет традиционный Марш равенства - мирное шествие в защиту прав человека, в частности, права на мирные собрания, а также против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества.