Правозащитники надеются, что "Марш равенства" в Киеве пройдет без насилия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, Amnesty International и международная общественность обратилась с открытым письмом к мэру Киева Виталию Кличко с призывом выразить свою поддержку "Марша равенства" и гарантировать безопасность его участников.

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Отмечается, что на протяжении мая - июня 2016 года, откликнувшись на призыв правозащитной организации, сотни граждан Украины, США, Германии, Молдовы, Латвии присылали письма на адрес Киевской городской государственной администрации с требованием обеспечить безопасность участников Марша равенства, который состоится 12 июня. Свою подпись под письмом поставили певица Джамала и писательница Ирена Карпа.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская написала письмо председателю Национальной полиции Хатію Деканоидзе с просьбой обеспечить 12 июня общественный порядок во время проведения в Киеве "Марша равенства". Кроме того, Лутковская также направила соответствующее обращение Киевского городского головы Владимира Кличко.

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Лутковская напомнила, что во время проведения в марте этого года во Львове подобной акции правозащитных организаций - "Фестиваля равенства" - местной полицией не было должным образом обеспечена безопасность ее участников, в результате чего запланированные мероприятия фактически были сорваны, а самих участников было подвергнуто нападениям со стороны агрессивно настроенных человек. Она отметила, что производство по фактам нарушений прав человека во время "Фестиваля равенства" во Львове продолжает находиться на личном контроле уполномоченного.

Пятый Международный форум ЛГБТ "Киевпрайд-2016" состоится 6-13 июня 2016 года в городе Киев под лозунгом "За вашу и нашу безопасность!". 12 июня пройдет традиционный "Марш равенства" - мирная правозащитная шествие в поддержку идей личной и общественной безопасности, прав человека и против дискриминации.