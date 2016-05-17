В Харькове лишили мандата депутата, который 9 мая надел георгиевскую ленточку

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 17 мая, в ходе внеочередной сессии.

Обсуждение вопроса длилось более часа.

С осуждением действий Лесика, который во время сессий отличался пророссийской позицией, а на 9 мая пришел к Мемориалу Славы с георгиевской лентой, выступили харьковский городской голова Геннадий Кернес, руководитель фракции “Видродження” в горсовете Игорь Терехов и еще ряд депутатов.

В частности, руководитель фракции “Самопомич” в городском совете Тарас Ситенко отметил, что в целом поддерживает позицию фракции “Видродження”, которая осудила действия депутата, однако обратил внимание, что пока нет заявления Лесика о сложении депутатских полномочий, поэтому решение может быть признано незаконным.

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“Если фракция “Видродження” сможет добиться от него заявления, то мы совершенно искренне поддержим в полном составе это решение. Но делать это незаконным способом мы считаем не нужным, потому что это будет дополнительным пиаром для господина Лесика, потому что он пойдет в суды и с высокой вероятностью их выиграет”, - сказал Ситенко.

Сам Лесик во время сессии не ответил на вопрос, готов ли написать заявление о сложении мандата. Он выразил убеждение, что его лишают мандата из-за участия в возложении цветов к Мемориалу Славы 9 мая вместе с ветеранами.

“Я считаю, что было бы правильно, если бы каждый депутат сделал как я, шел с ними рядом с георгиевской лентой, которая, я уверен, 9 мая 2017 года, а может и раньше...”, - начал говорить Лесик, однако ему отключили микрофон.

В свою очередь Кернес отверг обвинения в том, что лишение мандата связано с участием в возложении цветов вместе с ветеранами. “Ты не шел с ветеранами”, - подчеркнул городской голова.

За лишение Лесика мандата депутата Харьковского горсовета проголосовали 63 депутата, против — 1.

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Комментируя решение, Кернес сказал: “Я так понимаю, что против проголосовал сам виновник торжества. Уважаемый виновник! Я подписываю решение сессии Харьковского городского совета и прошу вас покинуть сессионный зал”.

Городской голова подписал соответствующее распоряжение после чего Лесик вышел из сессионного зала.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Харькове во время возложения цветов к Мемориалу Славы произошли столкновения. Впереди колонны шли ветераны, представители власти и патриотически настроенная молодежь с украинскими флагами. В конце колонны стали люди с красными флагами, знаменами Победы и портретами участников Второй Мировой войны. На некоторых из этих людей были прикреплены георгиевские ленты. В этой части колонны был депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик. Первая драка произошла между проукраински настроенной молодежью и Лесиком, на котором активисты увидели георгиевскую ленту. Остальные колонны с красными флагами, подойдя к мемориалу, начали скандировать “Фашизм не пройдет” и “Спасибо деду за Победу”. Между этими людьми и патриотичной молодежью произошла стычка. Проукраински настроенную молодежь оттеснили от мемориала, после чего участники возложения начали скандировать "С Днем Победы!". После этого произошло еще несколько столкновений.

Начальник отдела превентивной деятельности Главного управления полиции Харьковской области Сергей Бирбасов сообщил, что перед началом церемонии возложения цветов сотрудники полиции настоятельно просили участников мероприятия убирать георгиевские ленты.