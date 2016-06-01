В Киеве призывник выпрыгнул из окна военкомата

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Предложено было по месту его жительства ему лично прибыть в военный комиссариат. Военнообязанный не отказался, в сопровождении национальной полиции и представителей комиссариата добровольно прибыл", - рассказали в РВК.

Сейчас Шевченковский военкомат столицы работает в обычном режиме. Мужчина должен был, как и все, пройти медицинский осмотр и ждать решения комиссии. Однако, он отпросился в туалет, открыл окно и выпрыгнул с третьего этажа.

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Следствие сегодня проверяет и другие версии: от психологического давления до применения силы к юноше при доставке в военкомат. Тем более, что из-зза план призыва случаев не слишком толерантного отношения к призывников хватает. В сюжете отмечается, что юношей отлавливают посреди улиц, в студенческих общежитиях и в общественном транспорте. И то, что разговоры в таких случаях обычно не слишком дипломатические – показания самих призывников и свидетелей.

"Нет, такого не было и не может быть. Никакой силы. Он пошел в мужской туалет по своим нуждам, к нему никакой силы никто не применял и не применил бы такую", - настаивают в РВК.

Правоохранители, ссылаясь на проверки, пока что не комментируют ход дела. Медики также не берутся давать какие-либо прогнозы относительно парня. Он до сих пор без сознания, состояние крайне тяжелое. Известно о повреждении головного мозга и переломы. Отмечается, что родственники призывника через сутки после трагедии и до сих пор не откликнулись.