Конгресс промышленников и предпринимателей соберется в Ялте

16-19 сентября в Ливадийском дворце (Ялта, Крым) состоится заседание Совета Международного Конгресса промышленников и предпринимателей и международной деловой конференции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма со ссылкой на президента Украинского союза промышленников и предпринимателей, народного депутата Украины Анатолия КИНАХА.

По его словам, в заседании примут участие члены Совета Международного Конгресса промышленников и предпринимателей, Украинского союза промышленников и предпринимателей, Российского Союза промышленников и предпринимателей, представители Кабинета министров Украины и Совета министров АРК, ученые, эксперты, руководители крупнейших украинских и зарубежных компаний.

В ходе форума будут обсуждены вопросы экономического и инвестиционного потенциала Крыма, состоится презентация и обзор инвестиционных проектов регионов Украины, а также международных проектов в рамках программы «Запад-Восток: интеграция и сотрудничество».

Кроме этого, планируется издание каталога инвестиционных и инновационных проектов, проведение двусторонних и многосторонних встреч представителей деловых кругов стран, представленных в Конгрессе.

Также пройдет церемония награждения специальными наградами представителей бизнеса, науки и культуры в рамках программы «Лидеры XXI века».