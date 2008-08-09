На бывшем военном аэродроме открыт международный пункт пропуска

Кабинет министров Украины распоряжением № 1050-р от 30 июля 2008 года открыл международный пункт пропуска через государственную границу для воздушного сообщения в аэропорту “Лиманское” в Одесской области.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Справка УНИАН. Бывший военный аэродром “Лиманское” расположен в 55 км на северо-запад от Одессы. Аэродром пригоден к эксплуатации тяжелых воздушных судов в светлое время суток в простых метеорологических условиях.

Аэродром эксплуатируется ООО “Международный аэропорт Лиманское”. Пропускная способность пункта пропуска – одновременное оформление одного воздушного судна весом до 40 тонн и пассажиров до 25 человек.