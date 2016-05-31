В Днепре из-за выбросов и стоков "цветет" вода (фото)

17:55, 31 мая 2016
Общество
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В Днепре из-за выбросов вода покрыта водорослями, которые "цветут".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила Татьяна Лампика.

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"Еду через мост на Приднепровск со стороны Малиновского...ещё не июль и даже не июнь, а вода покрыта водорослями - сбросы... грязные, канализационные стоки - все в Днепр. Это лето будет особенным", - написала Лампика.

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