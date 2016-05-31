Обвал на свалке: Львовский горсовет выделил 14 миллионов гривень на ликвидацию последствий

Депутаты горсовета Львова поддержали выделение более 14 миллионов гривень на ликвидацию последствий обвала на Грибовичской свалке. За это решение проголосовали 60 депутатов во время внеочередного заседания сессии Горсовета 31 мая, сообщает zaxid.net.

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Согласно решению, 13,4 млн грн внесены в уставный капитал ЛКП "Збыранка", которое содержит свалку. Еще 850 тыс. грн переданы ЛКП "Львовводоканал".

Эти средства должны быть использованы на укрепление дамбы отстойника, в котором хранятся гудроны, ограждение территории свалки и пожарные гидранты.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусора, под который попали люди. По данным департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, под завалом оказались трое спасателей ГСЧС и работник львовского коммунального предприятия "Збыранка", которое занимается эксплуатацией городской свалки в селе Большие Грибовичи.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 УКУ (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Поисково-спасательные работы продолжаются, к ним привлечено 475 человек и 63 единицы техники, а также кинологические расчеты.