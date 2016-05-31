Харьковский полицейский спас жизнь парню с эпилепсией

Сотрудник Холодногорского отдела полиции Харькова спас жизнь парню, у которого начался приступ эпилепсии.

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"Во время патрулирования центральной части сада Шевченко оперуполномоченный заметил молодого человека, который сидел на скамейке. Вдруг парень упал на землю, потеряв сознание, и у него начались сильные судороги. От падения юноша травмировал лицо. Правоохранитель сразу же бросился на помощь, поняв, что у гражданина случился приступ эпилепсии. Не теряя времени, он положил парня на ровную поверхность, под голову положил куртку, освободил грудь от одежды и оказал первую необходимую помощь», - сообщили в пресс-службе ведомтсва.

Отмечается, что затем наряд полиции вызвал бригаду скорой медицинской помощи. По прибытии врач ввел парню препарат против судорог и госпитализировал в медицинское учреждение.