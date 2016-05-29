Во Львове задержали 16 человек, которые ночью устроили драку и ранили ножом двух мужчин

Во Львове правоохранители задержали 16 человек, которые ночью спровоцировали драку с прохожими и нанесли ножевые ранения двум мужчинам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, 29 мая в 01.40 патрульным поступил вызов о драке на улице Комарова во Львове. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, там находились двое окровавленных мужчин, их бригадой скорой госпитализировали в больницу с ножевыми ранениями.

По информации свидетелей, на прохожих напала группа молодых людей, около 15 человек в возрасте 20 лет.

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Как информирует пресс-служба патрульной полиции, в ходе розыска нападавших правоохранители в 03.30 возле ночного магазина на улице Елены Степановны заметили двух подозрительных парней. Инспектора проследили за ними и уже у подъезда сообщили им, что поступил вызов от соседей о нарушении тишины.

«Патрульные сказали парням, что должны провести профилактическую беседу с жильцами квартиры. В квартире на третьем этаже находилось в целом 16 человек, которые сообщили, что арендовали ее на два дня, чтобы отпраздновать день рождения девушки. На место вызвали следователей. На балконе в квартире нашли кастет, нож и телефон, который может принадлежать одному из потерпевших», - отмечается в сообщении.

По данным полиции, свидетели опознали подозреваемых. Среди них - несколько несовершеннолетних. «Всех задержали, ведь неизвестно, кто ранил двух прохожих. Их доставили в наркодиспансер на экспертизу», - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся следственные действия.