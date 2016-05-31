На Львовщине продолжаются работы по укреплению дамбы на свалке (фоторепортаж)

Также продолжаются поисково-спасательные работы по поиску трех спасателей, которые 30 мая оказались под завалом мусора. Кроме того, в ГСЧС предполагают, что под завалами на свалке возле Львова может находиться еще один человек.

К поисково-спасательным работам привлечены 574 человека и 80 единиц техники, а также два кинолога с поисковыми собаками.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня около 15:30 на свалке возле Львова нашли тело одного человека.

30 мая на Грибовичской свалке после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали спасатели.