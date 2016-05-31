На Львовщине продолжаются работы по укреплению дамбы на свалке (фоторепортаж)
16:28, 31 мая 2016Общество
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Вблизи с. Збиранка Жовковского района Львовской области продолжаются работы по укреплению дамбы на территории полигона твердых бытовых отходов, где вчера произошел обвал.
Работы по укреплению дамбы на территории Грибовицкой свалки во Львовской области / Фото УНИАН
Также продолжаются поисково-спасательные работы по поиску трех спасателей, которые 30 мая оказались под завалом мусора. Кроме того, в ГСЧС предполагают, что под завалами на свалке возле Львова может находиться еще один человек.
К поисково-спасательным работам привлечены 574 человека и 80 единиц техники, а также два кинолога с поисковыми собаками.
Как ранее сообщал УНИАН, сегодня около 15:30 на свалке возле Львова нашли тело одного человека.
30 мая на Грибовичской свалке после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали спасатели.
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