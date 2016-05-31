Руководитель закарпатского "Правого сектора" получил сообщение о подозрении в 15 преступлениях - СМИ

Об этом он сообщил местному изданию Mukachevo.net.

По словам Сачко, Генеральная прокуратура Украины подозревает его в бандитизме, злостном сопротивлении стражам порядка, хулиганстве с особым цинизмом, убийствах, организации и руководстве бандой и еще ряде тяжких преступлений. Ему грозит пожизненное заключение.

Александр Сачко рассказал, что сообщение о подозрении поступило ему по почте и было подписано 23 мая. Сейчас он находится дома с семьей и ждет задержания.

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"Сообщение мне пришло по почте, когда я находился в Киеве. Подписано оно 23-им числом. Очевидно, что целая следственная комиссия Генпрокуратуры в составе около 50 человек целый год не знала, что делала, и теперь надо подавать в суд и показывать, что именно они делали, вот и составили "бредни". Сейчас я нахожусь дома с семьей, скрываться не собираюсь - жду задержания", - сказал Сачко изданию.

Лидер ячейки "Правого сектора" в Закарпатье утверждает, что собирается защищаться в суде и доказывать ГПУ, что он – не преступник. Его адвокатами станут Роман Бухтояров и Владислав Добош, которые защищают подозреваемых в драке на Драгобрате членов "ПС".