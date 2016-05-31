Спасательная операция на Грибовичской свалке проходит в непрерывном режиме - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что проведение поисково-спасательных работ проходит в непрерывном режиме. Судьба людей, оказавшихся под завалами, остается неизвестной.

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"С целью организации проведения первоочередных мероприятий и обеспечение выполнения в круглосуточном режиме аварийно-спасательных и других неотложных работ непосредственно на месте события проведено заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Для предотвращения возникновения негативных экологических последствий организовано проведение дополнительных работ по укреплению дамбы инфильтрата.

Как сообщает издание zaxid.netна месте происшествия прибыл городской председатель Львова Андрей Садовый.

"Местные жители, которые еще днем перекрыли дорогу на свалку, встретили его пикетом. Люди требовали закрыть свалку. После непродолжительного общения Андрей Садовый отправился к месту, где произошел обвал", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром спасатели ликвидировали масштабный пожар на мусорной свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района возле Львова.

Около 15.30 на месте пожара произошел сдвиг твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами оказались трое спасателей. Впоследствии появилась информация, что под завалами находятся четыре человека.

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Как сообщил руководитель пресс-центра Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, после ликвидации пожара на территории Грибовичской свалки, спасатели проводили осмотр территорий с целью выявления возможных новых очагов огня. Внезапно произошел обвал бытовых отходов, под которым оказались трое работников ГСЧС. Продолжаются работы по выявлению и высвобождению пострадавших.

Грибовичская свалка находится всего в 3 км от Львова. Ее открыли в 1956 году, а за 60 лет здесь на площади более 30 га накопилось мусора высотой от 50 до 65 метров. Кроме этого, свалка имеет от 3 до 5 озер, где сохраняются, по разным данным, от 200 до 500 тысяч тонн кислых гудронов.

О том, что Грибовичскую свалку надо закрыть, говорят с 1990-х. Однако пока альтернативного участка для вывоза мусора из Львова и окрестных районов не нашли.