На Львовщине задержали контрабандную партию янтаря стоимостью 1 миллион гривень

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского пограничного отряда.

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Отмечается, что янтарь был обнаружен в топливном баке автомобиля «Ауди» под управлением жителя Волынской области. Человек на пропускном пункте «Рава-Русская» (Львовская область) пытался пересечь украинско-польскую границу через «зеленый коридор».

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Камни янтаря и автомобиль были изъяты и передан работникам фискальной службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ДФС во Львовской области, по выводам экспертов, стоимость изъятого янтаря составляет 1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, недавно на Житомирщине задержали скупщиков янтаря с камнями стоимостью 4 миллиона гривен.