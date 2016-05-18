В Житомирской области задержали скупщиков янтаря с камнями стоимостью 4 миллиона гривень

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники ведомства совместно с полицией и прокуратурой задержали на АЗС близ села Сингаи Коростенского района двух скупщиков янтаря с 50 килограммами отборных камней крупной фракции.

"Янтарь был расфасован скупщиками в зависимости от фракции в несколько пакетов и подготовлен к продаже. По предварительным оценкам экспертов, партия камней стоит на «черном рынке» по меньшей мере 4 миллиона гривен", - отмечается в сообщении.

Также во время обыска автомобиля дельцов правоохранители обнаружили пакет с еще двумя породами драгоценных камней, по словам задержанных – бериллами и топазами.

Читайте такжеВ Ривненской области изъято более 40 кг янтаря

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности организаторов незаконной добычи и сбыта янтаря-сырца.

Ранее УНИАН сообщал, что в Ривне сотрудники СБУ изъяли у скупщиков 10 кг янтаря-сырца крупной фракции, ориентировочная стоимость которого на “черном” рынке составляет 500 тыс. грн.