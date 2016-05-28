Ситуация на Донбассе обострилась, но "серьезных активных действий" не ожидается – Муженко

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Ситуация контролируемая, но имеет тенденцию к обострению – увеличилось количество обстрелов из тяжелого вооружения, артиллерии, чего раньше не было. Это - элемент давления на Украину. Мы на сегодняшний день не предполагаем серьезных активных действий – для этого нужно провести ряд подготовительных мероприятий, перегруппировки, создание соответствующих группировок - мы сейчас пока этого не видим, но обстановка имеет тенденцию к обострению», - констатировал начальник Генштаба.

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Муженко утвердительно ответил на вопрос, был ли привлечен Генштаб к разработке плана по обеспечению безопасности на Донбассе, который не так давно был передан украинской стороной Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Да, мы подали свои предложения относительно мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки на линии соприкосновения, и ряд наших предложений был учтен. Это касается и возможного разведения сторон на некоторых участках, это касается прекращения огня, есть предложения относительно контроля ОБСЕ за отведенным вооружением в соответствующих районах, относительно свободного перемещения групп СММ на контролируемых и неконтролируемых территориях. Также речь идет о выставлении дополнительных постов на линии разграничения, особенно в горячих точках, и о круглосуточном контроле на линии», - детализировал он.

Кроме того, по словам начальника Генштаба, были предоставлены предложения и по разминированию.

«Сегодня на пяти участках разминирование мы уже завершили, на четырех практически завершаем, три участка остаются проблемными. К сожалению, на них нет возможности полностью восстановить инфраструктуру в связи с тем, что периодически осуществляются обстрелы. И это не дает возможности бригадам работать над ее восстановлением», - пояснил Муженко.

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Относительно возможного количества людей в вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в случае принятия положительного решения, начальник Генштаба сказал: «Это должно быть несколько тысяч».

Полный текст интервью можно прочитать на сайте УНИАН.