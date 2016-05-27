"Нам есть о чем поговорить": Савченко заявила о готовности встретиться с ГРУшником Ерофеевым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Савченко заявила на пресс-конференции.

Она отметила: «Они бы хотели пообщаться со мной и точно так же я бы хотела пообщаться с ними. «Мы узники. Мы бойцы, и нам в принципе есть о чем поговорить. Если бы мы встретились, когда нас передавали, то я бы им сказала: «Вы попали в такую же мясорубку. Я понимаю, но дело в том, что если еще раз придешь на мою землю с оружием убивать мой народ – кадык рвать буду голыми руками», - сказала Савченко. При этом добавила: «А во всем остальном мы найдем общий язык. Я к нему с оружием его народ убивать не ходила».

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Она не считает, что военных солдат можно судить уголовными судами, потому что «это совершенно разные вещи».

Отвечая на вопрос по поводу контраста между тем, как ее встречали в аэропорту «Борисполь», и ГРУшников Александра Александрова и Ерофеева в России, Савченко отметила, что в этом контексте ей жаль спецназовцев.

“Потому что Украина показала, как мы своих не бросаем, а россияне показали, как им они нужны”, - сказала она.

По словам Савченко, “ребята тоже попали”.

Говоря о том, почему ей жаль этих людей, Савченко отметила, что они выполняли приказ, а их просто бросили.

“Не такие они были плохие парни, чтобы Россия их не защитила. Для Украины они плохие, и мы с ними поступили так, как надо. А Россия должна была бы защищать”, - добавила депутат.

Как сообщалось, в интервью СМИ Ерофеев заявил, что хочет пообщаться с Савченко.

Справка УНИАН. Суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины, где продолжается Антитеррористическая операция. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных в составе диверсионной группы во время боя на Донбассе.