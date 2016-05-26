Российский ГРУшник Ерофеев признался, что хочет встретиться с Савченко

Об этом он заявил в интервью телеканалу СТБ.

Ерофеев отметил, что не хотел бы, чтобы их разговор с украинской летчицей строился на эмоциях.

"Я конечно не знаю, как она меня поймет и воспримет ли вообще мою беседу. Но я бы нашел для нее слова. Надеюсь, что сама Надежда не будет против. Она конечно меня воспринимает как виновного. Надеюсь, что это будет без эмоций, конструктивно", - сказал россиянин.

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Ерофеев снова рассказал, что перед тем, как ехать воевать на территорию Украины, написал рапорт об отставке. Также он отметил, что приехал на Донбасс воевать "за идею", однако не захотел детализировать, в чем именно она заключается, назвав это "глубоко интимным вопросом".

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 мая, самолет Ан-148 вылетел из Киева в Москву с ранее осужденными в Украине ГРУшниками Александром Александровым и Евгением Ерофеевым.

В то же время, незаконно осужденная в России украинская летчица Надежда Савченко вылетела на самолете президента Украины Петра Порошенко из Ростова-на-Дону в Киев.